Французький велосипедист розбився на швидкості 300 км/год

Франсуа Жиссі

Фарнцуз Франсуа Жиссі не зміг встановити світовий рекорд швидкості на велосипеді.

Він планував проїхати на своєму реактивному велосипеді зі швидкістю 400 км/год. Однак під час тренування на закритій злітно-посадковій смузі в Мюншузе спортсмен не впорався з керуванням і вилетів з траси на швидкості близько 300 км/год. Медики не змогли врятувати Жиссі, пише Спорт-Експрес.



Зазначимо, що в 2014 році француз встановив рекорд швидкості на велосипеді в 333 км/год.

Нагадаємо, що найвідоміший велогонщик України планує створити на батьківщині професійну велокоманду.