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352 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 11:18
Французький велосипедист розбився на швидкості 300 км/год
|Франсуа Жиссі
Фарнцуз Франсуа Жиссі не зміг встановити світовий рекорд швидкості на велосипеді.
Він планував проїхати на своєму реактивному велосипеді зі швидкістю 400 км/год. Однак під час тренування на закритій злітно-посадковій смузі в Мюншузе спортсмен не впорався з керуванням і вилетів з траси на швидкості близько 300 км/год. Медики не змогли врятувати Жиссі, пише Спорт-Експрес.
Зазначимо, що в 2014 році француз встановив рекорд швидкості на велосипеді в 333 км/год.
Нагадаємо, що найвідоміший велогонщик України планує створити на батьківщині професійну велокоманду.
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