СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
192 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 12:20
Ібрагімович: Я поїду на чемпіонат світу, без мене його не буде. ВІДЕО
|Златан Ібрагімович
Нападник Лос-Анджелес Гелексі Златан Ібрагімович поїде на ЧС-2018 у Росії.
Про це він повідомив в ефірі шоу Джиммі Кіммела на телеканалі АВС.
"Так, я збираюсь на чемпіонат світу. Чемпіонат світу без мене не буде чемпіонатом світу", - сказав швед.
"Я буду там в бутсах чи туфлях? Я лиш сказав, що поїду. Більше нічого не скажу, інакше люди повісять мене. Я маю бути обережнішим у висловлюваннях", - цитує Ібрагімовича Трибуна.
Нагадаємо, що Ібрагімович забиває і знову приносить перемогу Гелексі в MLS. ВІДЕО.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
|
12.10.2017
Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій