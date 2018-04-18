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18.04.2018  12:20

Ібрагімович: Я поїду на чемпіонат світу, без мене його не буде. ВІДЕО

Златан Ібрагімович

Нападник Лос-Анджелес Гелексі Златан Ібрагімович поїде на ЧС-2018 у Росії.

Про це він повідомив в ефірі шоу Джиммі Кіммела на телеканалі АВС.

"Так, я збираюсь на чемпіонат світу. Чемпіонат світу без мене не буде чемпіонатом світу", - сказав швед.

"Я буду там в бутсах чи туфлях? Я лиш сказав, що поїду. Більше нічого не скажу, інакше люди повісять мене. Я маю бути обережнішим у висловлюваннях", - цитує Ібрагімовича Трибуна.

Нагадаємо, що Ібрагімович забиває і знову приносить перемогу Гелексі в MLS. ВІДЕО.





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