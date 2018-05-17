Збірна Франції оголосила склад на чемпіонат світу 2018

Поль Погба

Збірна Франції визначилася з гравцями, які представлять команду на ЧС-2018.

Воротарі: Альфонс Ареола (ПСЖ), Уго Льоріс (Тоттенхем), Стів Манданда (Марсель);

Захисники: Лукас Ернандес (Атлетіко), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Бенджамін Менді (Манчестер Сіті), Бенжаман Павар (Штутгарт), Аділь Рамі (Марсель), Джібріль Сідібе (Монако), Самюель Умтіті (Барселона), Рафаель Варан (Реал);

Півзахисники: Н'Голо Канте (Челсі), Блез Матюїді (Ювентус), Стівен Н'Зонзі (Севілья), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Корентен Толіссо (Баварія);

Нападники: Усман Дембеле (Барселона), Набіль Фекір (Ліон), Олів'є Жиру (Челсі), Антуан Грізманн (Атлетіко), Тома Лемар (Монако), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Флоріан Товен (Марсель).

Нагадаємо, що Франція на ЧС-2018 зіграє в групі С з Австралією, Данією та Перу.

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо включений до розширеного списку збірної Португалії на ЧС-2018.