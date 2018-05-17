Збірна Франції оголосила склад на чемпіонат світу 2018
|Поль Погба
Збірна Франції визначилася з гравцями, які представлять команду на ЧС-2018.
Воротарі: Альфонс Ареола (ПСЖ), Уго Льоріс (Тоттенхем), Стів Манданда (Марсель);
Захисники: Лукас Ернандес (Атлетіко), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Бенджамін Менді (Манчестер Сіті), Бенжаман Павар (Штутгарт), Аділь Рамі (Марсель), Джібріль Сідібе (Монако), Самюель Умтіті (Барселона), Рафаель Варан (Реал);
Півзахисники: Н'Голо Канте (Челсі), Блез Матюїді (Ювентус), Стівен Н'Зонзі (Севілья), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Корентен Толіссо (Баварія);
Нападники: Усман Дембеле (Барселона), Набіль Фекір (Ліон), Олів'є Жиру (Челсі), Антуан Грізманн (Атлетіко), Тома Лемар (Монако), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Флоріан Товен (Марсель).
Нагадаємо, що Франція на ЧС-2018 зіграє в групі С з Австралією, Данією та Перу.
Раніше повідомлялося, що захисник Динамо включений до розширеного списку збірної Португалії на ЧС-2018.
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