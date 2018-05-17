Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
111 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
17.05.2018  23:24

Збірна Франції оголосила склад на чемпіонат світу 2018

Поль Погба

Збірна Франції визначилася з гравцями, які представлять команду на ЧС-2018.

Воротарі: Альфонс Ареола (ПСЖ), Уго Льоріс (Тоттенхем), Стів Манданда (Марсель);

Захисники: Лукас Ернандес (Атлетіко), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Бенджамін Менді (Манчестер Сіті), Бенжаман Павар (Штутгарт), Аділь Рамі (Марсель), Джібріль Сідібе (Монако), Самюель Умтіті (Барселона), Рафаель Варан (Реал);

Півзахисники: Н'Голо Канте (Челсі), Блез Матюїді (Ювентус), Стівен Н'Зонзі (Севілья), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Корентен Толіссо (Баварія);

Нападники: Усман Дембеле (Барселона), Набіль Фекір (Ліон), Олів'є Жиру (Челсі), Антуан Грізманн (Атлетіко), Тома Лемар (Монако), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Флоріан Товен (Марсель).

Нагадаємо, що Франція на ЧС-2018 зіграє в групі С з Австралією, Данією та Перу.

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо включений до розширеного списку збірної Португалії на ЧС-2018.





Читай також
Погба кинув зухвалий виклик Ібрагімовичу. ВІДЕО
Гол-красень зі штрафного Погба в ворота збірної Росії. ВІДЕО
Погба потішив підписників свого Instagram якісними фінтами на тренуванні збірної Франції. ВІДЕО
Стала відома причина конфлікту між Погба і Моуріньо
Погба продемонстрував, як запалює з братом у свій вихідний. ВІДЕО
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
00:15
Футбол. Вольсфбург упевнено переміг Хольштейн Кієль у першому стиковому матчі за право грати в Бундеслізі
17.05.2018
23:56
Футбол. Захисник Динамо не потрапив до заявки збірної Португалії на ЧС
23:42
Хокей. Канада перемогла Росію в драматичному чвертфіналі, США здолали Чехію. Матчі 1/4 фіналу ЧС-2018
23:24
ЧС-2018. Збірна Франції оголосила склад на чемпіонат світу 2018
22:59
Футбол. Фонсека продовжив контракт з Шахтарем
22:40
Футбол. Зінченко подарував медаль чемпіона Англії дідусю. ФОТО
22:26
Футбол. Легендарний француз може очолити Арсенал
21:59
Футбол. Півзахисник Динамо хоче покинути клуб
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.10.2017

Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
Чемпіон підготував ексклюзивний матеріал з приводу потрапляння більшості збірних на Мундіаль, а також реакції відомих футболістів з соціальних мереж на тріумфи власних команд
Україна - Хорватія. Текстова онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
ЧС-2018. Відбірний етап. Косово - Україна. Онлайн-коментар матчу
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!