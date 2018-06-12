Проти всіх: Інтер відправить журналістів до Росії на чемпіонат світу
Телеканал Інтер, окрім трансляцій чемпіонату світу, відправить до Росії своїх журналістів.
Про це повідомляє офіційний сайт телеканалу.
Спеціальні сюжети транслюватимуться щодня в програмі Ранок з Інтером. Знімальні групи програми побувають у всіх містах, які приймають чемпіонат. У сюжетах також будуть інтерв'ю з найкращими футболістами світу.
Кожен будній день увечері транслюватиметься програма Щоденники ЧС-2018. У півгодинному випуску глядачі побачать найяскравіші голи і вирішальні моменти матчів попереднього ігрового дня і анонси майбутніх зустрічей.
У вихідні буде виходити програма Велика гра, в прямому ефірі якої разом з відомими українськими футболістами і тренерами обговорять минулі матчі і проаналізують варіанти подальшого розвитку подій.
Нагадаємо, що Інтер - єдиний в Україні транслятор ЧС-2018. Журналістів не відправляв жодний телеканал.
Раніше Інтер оприлюднив розклад трансляцій чемпіонату світу.
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