Гомосексуалісти будуть отримувати гроші за кожен забитий м'яч збірної Росії

Ірландська букмекерська контора Paddy Power запустила акцію, згідно з якою буде перераховувати 10 000 фунтів стерлінгів у благодійні ЛГБТ-організації за кожен забитий гол збірної Росії на ЧС-2018.

Компанія пожертвує 50 000 фунтів стерлінгів, навіть якщо російська збірна не заб'є або заб'є менше 5 голів.

Турнір стартує сьогодні матчем господарів проти Саудівської Аравії і триватиме до 15 липня. Також росіяни в групі зіграють зі збірними Уругваю і Єгипту, повідомляє Tribuna.

Раніше український міністр закликав колег з інших країн показати Путіну красну картку.

До цььго повідомлялося, як екс-тренер Динамо майстерно прогнувся під Путіна.