Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
263 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 13:45
Гомосексуалісти будуть отримувати гроші за кожен забитий м'яч збірної Росії
Ірландська букмекерська контора Paddy Power запустила акцію, згідно з якою буде перераховувати 10 000 фунтів стерлінгів у благодійні ЛГБТ-організації за кожен забитий гол збірної Росії на ЧС-2018.
Компанія пожертвує 50 000 фунтів стерлінгів, навіть якщо російська збірна не заб'є або заб'є менше 5 голів.
Турнір стартує сьогодні матчем господарів проти Саудівської Аравії і триватиме до 15 липня. Також росіяни в групі зіграють зі збірними Уругваю і Єгипту, повідомляє Tribuna.
Раніше український міністр закликав колег з інших країн показати Путіну красну картку.
До цььго повідомлялося, як екс-тренер Динамо майстерно прогнувся під Путіна.
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