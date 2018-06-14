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14.06.2018  13:45

Гомосексуалісти будуть отримувати гроші за кожен забитий м'яч збірної Росії

 

Ірландська букмекерська контора Paddy Power запустила акцію, згідно з якою буде перераховувати 10 000 фунтів стерлінгів у благодійні ЛГБТ-організації за кожен забитий гол збірної Росії на ЧС-2018.

Компанія пожертвує 50 000 фунтів стерлінгів, навіть якщо російська збірна не заб'є або заб'є менше 5 голів.

Турнір стартує сьогодні матчем господарів проти Саудівської Аравії і триватиме до 15 липня. Також росіяни в групі зіграють зі збірними Уругваю і Єгипту, повідомляє Tribuna.

Раніше український міністр закликав колег з інших країн показати Путіну красну картку.

До цььго повідомлялося, як екс-тренер Динамо майстерно прогнувся під Путіна.





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