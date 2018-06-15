Коста-Рика - Сербія: анонс матчу чемпіонату світу у групі Е
17 червня о 15:00 на стадіоні Самара-Арена відбудеться матч чемпіонату світу у групі Е між збірними Коста-Рики та Сербії.
Представники Центральної Америки та конфедерації КОНКАКАФ потрапили на ЧС-2018, зайнявши друге місце у своїй групі на фінальній стадії кваліфікації. Попереду цієї команди опинилися лише мексиканці.
Сербія зайняла перше місце у групі, випередивши головних конкурентів - Ірландію, Вельс та Австрію.
Коста-Рика
Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 5
Найвище досягнення: 1/4 фіналу на ЧС-2014.
Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Шотландія - Коста-Рика - 0:1, 27.03. Туніс - Коста-Рика - 1:0, 03.06. Коста-Рика - Півн. Ірландія - 3:0, 07.06. Англія - Коста-Рика - 2:0, 11.06. Бельгія - Коста-Рика - 4:1.
Сербія
Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 2
Найвище досягнення: останнє місце у групі на ЧС-2010.
Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Марокко - Сербія - 2:1, 27.03. Нігерія - Сербія 0:2, 04.06. Сербія - Чилі - 0:1, 09.06. Сербія - Болівія - 5:1.
Коста-Рика - Сербія
17 червня, 15:00. Самара, стадіон Самара-Арена.
Орієнтовні склади
Сербія: Стойкович, Рукавина, Іванович, Міленкович, Коларов, Матич, Міленкович-Савич, Ляїч, Тадич, Костич, Митрович.
Коста-Рика: К. Навас, Акоста, Дуарте, Вотсон, Гамбоа, Овьєдо, Борхес, Гузман, Кемпбелл, Руїс, Уренья.
Нагадаємо, 15 червня у матчі-відкриття чемпіонату світу Росія розгромила Саудівську Аравію.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
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