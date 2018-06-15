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15.06.2018  20:05

Іран у фантастичній кінцівці здобув перемогу над збірною Марокко

 

15 червня у Санкт-Петербурзі збірна Ірану здобула перемогу над Марокко грі ЧС-2018.

Автогол у доданий арбітром час забив нападник марокканців Азіз Буааддуз.

Як відомо, Єгипет програв Уругваю.

До цього, Росія розгромила Саудівську Аравію.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група А

15 червня

Марокко – Іран 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90+5 Буаддуз (автогол)





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