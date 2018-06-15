Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
304 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 20:05
Іран у фантастичній кінцівці здобув перемогу над збірною Марокко
15 червня у Санкт-Петербурзі збірна Ірану здобула перемогу над Марокко грі ЧС-2018.
Автогол у доданий арбітром час забив нападник марокканців Азіз Буааддуз.
Як відомо, Єгипет програв Уругваю.
До цього, Росія розгромила Саудівську Аравію.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група А
15 червня
Марокко – Іран 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 90+5 Буаддуз (автогол)
#MAR 0-1 #IRN— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 июня 2018 г.
Марокканец Бухаддуз отправляет мяч в собственные ворота на последних секундах игры - супердраматичная концовка очень жаркого матча🔥🔥🔥 #MARIRN pic.twitter.com/1SMDWQ9x2z
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