Відомий коментатор звільнився, щоб коментувати ЧС на Інтері

Володимир Кобельков

Коментатор Володимир Кобельков звільнився з каналу 2 + 2 до старту чемпіонату світу-2018.

Про це повідомив керівник управління спортивних проектів 1 + 1 Медіа Степан Щербачов.

Кобельков на даний момент коментує ЧС-2018 на телеканалі Інтер замість Олександра Сукманського.

Раніше він коментував футбол і бокс на телеканалі 2 + 2.

Нагадуємо, активісти провели акцію протесту проти телеканалу Інтер.

Крім того, телеканали Інтер та НТН будуть кодувати сигнал трансляцій ЧС-2018.