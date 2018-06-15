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355 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 21:55
Відомий коментатор звільнився, щоб коментувати ЧС на Інтері
|Володимир Кобельков
Коментатор Володимир Кобельков звільнився з каналу 2 + 2 до старту чемпіонату світу-2018.
Про це повідомив керівник управління спортивних проектів 1 + 1 Медіа Степан Щербачов.
Кобельков на даний момент коментує ЧС-2018 на телеканалі Інтер замість Олександра Сукманського.
Раніше він коментував футбол і бокс на телеканалі 2 + 2.
Нагадуємо, активісти провели акцію протесту проти телеканалу Інтер.
Крім того, телеканали Інтер та НТН будуть кодувати сигнал трансляцій ЧС-2018.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій