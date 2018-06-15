Хет-трик Роналду знищив шанси іспанців на перемогу

Один із найочікуваніших матчів між Португалєю та Іспанією на ЧС-2018 завершився результативною нічиєю 3:3.

Зусиллями неперевершеного Роналду Португалія все ж змогла, на останніх хвилинах, зрівняти рахунок у матчі.

Як відомо, Єгипет програв Уругваю.

До цього, Росія розгромила Саудівську Аравію.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група B

15 червня

Португалія – Іспанія 3:3

Гол: 1:0 – 4 Кріштіану Роналду, 1:1 - 24 Дієго Коста, 2:1 - 44 Кріштіану Роналду, 2:2 - 55 Серхіо Бускетс, 2:3 - 58 Начо, 3:3 - 88 Кріштіану Роналду