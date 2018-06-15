Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
765 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 23:00
Хет-трик Роналду знищив шанси іспанців на перемогу
Один із найочікуваніших матчів між Португалєю та Іспанією на ЧС-2018 завершився результативною нічиєю 3:3.
Зусиллями неперевершеного Роналду Португалія все ж змогла, на останніх хвилинах, зрівняти рахунок у матчі.
Як відомо, Єгипет програв Уругваю.
До цього, Росія розгромила Саудівську Аравію.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група B
15 червня
Португалія – Іспанія 3:3
Гол: 1:0 – 4 Кріштіану Роналду, 1:1 - 24 Дієго Коста, 2:1 - 44 Кріштіану Роналду, 2:2 - 55 Серхіо Бускетс, 2:3 - 58 Начо, 3:3 - 88 Кріштіану Роналду
#POR 3-3 #ESP— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 июня 2018 г.
Спасибо командам за потрясающую игру! Продолжайте в том же духе💪#PORESP #ЧМ2018 pic.twitter.com/C7ivU8PoBi
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