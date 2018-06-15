Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
765 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
15.06.2018  23:00

Хет-трик Роналду знищив шанси іспанців на перемогу

 

Один із найочікуваніших матчів між Португалєю та Іспанією на ЧС-2018 завершився результативною нічиєю 3:3.

Зусиллями неперевершеного Роналду Португалія все ж змогла, на останніх хвилинах, зрівняти рахунок у матчі.

Як відомо, Єгипет програв Уругваю.

До цього, Росія розгромила Саудівську Аравію.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група B

15 червня

Португалія – Іспанія 3:3

Гол: 1:0 – 4 Кріштіану Роналду, 1:1 - 24 Дієго Коста, 2:1 - 44 Кріштіану Роналду, 2:2 - 55 Серхіо Бускетс, 2:3 - 58 Начо, 3:3 - 88 Кріштіану Роналду





Читай також
Іран вирвав перемогу у Марокко на ЧС-2018: і знову магія останніх хвилин. ВІДЕО
Єгипет програв Уругваю на ЧС-2018: без Салаха фараони не ті, Хіменес виправдовує аванси. ВІДЕО
Марокко - Іран: стартові склади команд на матч ЧС-2018
Єгипет - Уругвай: стартові склади команд на матч ЧС-2018
Росія розгромила Саудівську Аравію на старті ЧС-2018
Перший гол ЧС-2018 забили господарі Мундіалю. ВІДЕО
Росія - Саудівська Аравія: стартові склади команд на матч-відкриття ЧС-2018
Андрій Русол: Це останній ЧС для Мессі та Роналду? Не впевнений, вони нас ще порадують
Останні публікації
15.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
00:16
ЧС-2018. Португалія та Іспанія забили 6 голів у матчі ЧС-2018: реінкарнація Роналду у збірній. ВІДЕО
15.06.2018
23:55
ЧС-2018. Гра Роналду вразила навіть наставника іспанської збірної
23:35
Футбол. Бразильский новачок Шахтаря вирушив в Україну. ФОТО
23:00
ЧС-2018. Хет-трик Роналду знищив шанси іспанців на перемогу
22:45
ЧС-2018. Іран встановив унікальний рекорд у матчі зі збірною Марокко
22:35
ЧС-2018. Місткість російського стадіону може бути меншою ніж повідомлено
22:06
ЧС-2018. Роналду встановив черговий рекорд у матчі з Іспанією
21:55
ЧС-2018. Відомий коментатор звільнився, щоб коментувати ЧС на Інтері
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
15.06.2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!