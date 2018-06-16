Прогноз і ставки на матч Франція - Австралія, ЧС-2018, 16 червня

16 червня у рамках турніру у групі С на чемпіонаті світу зустрінуться збірні Франції та Австралії.

Гра розпочнеться о 13:00 на Казань-Арені.

Французи виходять на матч у ранзі фавориту не лише цього протистояння, а й усієї першості.

Можна припустити, що підопічних Дідьє Дешама очікує важкий поєдинок, адже австралійці у 21-му столітті стабільно грають на Мундіалі, у їхньому складі чимало футболістів високого рівня. Проте французи переважають соккеруз за майстерністю.

Австралійці не програвали у трьох товариських матчах поспіль, розгромивши Чехію 4:0, а от французи із 5 матчів у 2018 році обов'язково пропускали бодай один гол, а у березні Колумбія й взагалі забила триколірним тричі.

Тож запропонуємо поставити на події "обидві команди заб'ють" - на неї у букмекерській конторі Фаворит приймають ставки із коефіцієнтом 2,10.

Франція - Австралія

Прогноз Чемпіона: 3:1

Котирування БК Фаворит: 1,23 - 7,50 - 11,50

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Франція - Колумбія - 2:3, 27.03. Росія - Франція - 1:3, 28.05. Франція - Ірландія - 2:0, 01.06. Франція - Італія - 3:1, 09.06. Франція - США - 1:1.

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Норвегія - Австралія - 4:1, 27.03. Австралія - Колумбія - 0:0, 01.06. Чехія - Австралія - 0:4, 09.06. Угорщина - Австралія - 1:2.

Очні зустрічі: 26.05.1994. МТ. Франція - Австралія - 1:0. 01.06.2001. КК. Франція - Австралія - 0:1. 11.11.2001. ТМ. Австралія - Франція - 1:1. 11.10.2013. ТМ. Австралія - Франція - 6:0.

Нагадаємо, напередодні у суперматчі Португалії та Іспанія зіграли бойову нічию 3:3.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.