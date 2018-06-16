Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
78 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
16.06.2018  11:43

Прогноз і ставки на матч Франція - Австралія, ЧС-2018, 16 червня

 

16 червня у рамках турніру у групі С на чемпіонаті світу зустрінуться збірні Франції та Австралії.

Гра розпочнеться о 13:00 на Казань-Арені.  

Французи виходять на матч у ранзі фавориту не лише цього протистояння, а й усієї першості. 

Можна припустити, що підопічних Дідьє Дешама очікує важкий поєдинок, адже австралійці у 21-му столітті стабільно грають на Мундіалі, у їхньому складі чимало футболістів високого рівня. Проте французи переважають соккеруз за майстерністю. 

Австралійці не програвали у трьох товариських матчах поспіль, розгромивши Чехію 4:0, а от французи із 5 матчів у 2018 році обов'язково пропускали бодай один гол, а у березні Колумбія й взагалі забила триколірним тричі. 

Тож запропонуємо поставити на події "обидві команди заб'ють" - на неї у букмекерській конторі Фаворит приймають ставки із коефіцієнтом 2,10. 

Франція - Австралія

Прогноз Чемпіона: 3:1

Котирування БК Фаворит:  1,23 - 7,50 - 11,50

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Франція - Колумбія - 2:3, 27.03. Росія - Франція - 1:3, 28.05. Франція - Ірландія - 2:0, 01.06. Франція - Італія - 3:1, 09.06. Франція - США - 1:1.  

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Норвегія - Австралія - 4:1, 27.03. Австралія - Колумбія - 0:0, 01.06. Чехія - Австралія - 0:4, 09.06. Угорщина - Австралія - 1:2.   

Очні зустрічі: 26.05.1994. МТ. Франція - Австралія - 1:0. 01.06.2001. КК. Франція - Австралія - 0:1. 11.11.2001. ТМ. Австралія - Франція - 1:1. 11.10.2013. ТМ. Австралія - Франція - 6:0.

Нагадаємо, напередодні у суперматчі Португалії та Іспанія зіграли бойову нічию 3:3.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.





Останні публікації
15.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
12:08
ЧС-2018. Франція - Австралія: стартові склади команд на матч ЧС-2018
11:58
ЧС-2018. Хорватія - Нігерія: де дивитися матч ЧС-2018
11:43
ЧС-2018. Прогноз і ставки на матч Франція - Австралія, ЧС-2018, 16 червня
11:23
ЧС-2018. Перу - Данія: де дивитися матч ЧС-2018
11:07
Бокс. "Let's get ready to rumble!". Легендарний ринг-анонсер уже в Києві. ФОТО
10:45
ЧС-2018. Календар ігор групового турніру чемпіонату світу
10:30
Футбол. Капітан Динамо ніколи не перейшов би в Шахтар або Спартак
10:18
Футбол. Де Хеа продовжив контракт з Манчестер Юнайтед,- ЗМІ
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
15.06.2018

Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!