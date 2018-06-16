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16.06.2018  19:14

Хацкевич про те, що вболіває за Росію: Не знаю звідки пішла ця інформація

Олександр Хацкевич

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич не знає звідки пішла інформація, що він уболіватиме за Росію.

Про це розповів сам керманич київської команди.

Тренер стверджує, що не говорив білоруським ЗМІ про те, що буде підтримувати збірну Росії на ЧС.

"Я не спілкуюся з білоруськими ЗМІ. Не знаю, звідки пішла ця інформація", - цитує Хацкевича Команда1.

Раніше пройшла інформація буцімто тренер київського Динамо вболіває за Росію.





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