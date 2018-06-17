Туніс - Англія: анонс матчу ЧС-2018

18 червня відбудеться матч чемпіонату світу у групі G між збірними Тунісу та Англії.

Гра розпочнеться о 21:00 на стадіоні Волгоград-Арена у Волгограді.

Також 18 червня у рамках змагань у цьому квартеті відбудеться матч між Панамою та Бельгією.

Туніс пробився на чемпіонат світу-2018 завдяки перемозі у групі на фінальній стадії кваліфікації - північноафриканці лише на очко випередили збірну ДР Конго, за яку, до речі, раніше виступав форвард Динамо Дьємерсі Мбокані.

Англійці виграли свою групу у кваліфікації УЄФА, завершивши турнір без поразок, лише з двома нічиїми.

Туніс

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 5

Найвище досягнення: 3-е місце у групі на ЧС-1978 та ЧС-2006

Англія

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 15

Найвище досягнення: 4-е місце на переможці ЧС-1966

Туніс - Англія

18 червня, 21:00, Волгоград, стадіон Волгоград-Арена

Суддя: Вільмар Рольдан (Колумбія).

Очні зустрічі: 02.06.1990. ТМ. Туніс - Англія - 1:1, 15.06.1998. ЧС. Англія - Туніс - 2:0.

Орієнтовні склади

Туніс: Матпуті, Бронн, Мерія, С. Бен-Юссеф, Хаддаді, Шкірі, Сассі, Спіті, Хауї, Бадрі, Ф. Бен-Юссеф.

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Кегілл, Даєр, Тріппьєр, Аппі, Лінгард,Роуз, Стерлінг, Кейн.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.