Туніс - Англія: анонс матчу ЧС-2018
18 червня відбудеться матч чемпіонату світу у групі G між збірними Тунісу та Англії.
Гра розпочнеться о 21:00 на стадіоні Волгоград-Арена у Волгограді.
Також 18 червня у рамках змагань у цьому квартеті відбудеться матч між Панамою та Бельгією.
Туніс пробився на чемпіонат світу-2018 завдяки перемозі у групі на фінальній стадії кваліфікації - північноафриканці лише на очко випередили збірну ДР Конго, за яку, до речі, раніше виступав форвард Динамо Дьємерсі Мбокані.
Англійці виграли свою групу у кваліфікації УЄФА, завершивши турнір без поразок, лише з двома нічиїми.
Туніс
Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 5
Найвище досягнення: 3-е місце у групі на ЧС-1978 та ЧС-2006
Англія
Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 15
Найвище досягнення: 4-е місце на переможці ЧС-1966
Туніс - Англія
18 червня, 21:00, Волгоград, стадіон Волгоград-Арена
Суддя: Вільмар Рольдан (Колумбія).
Очні зустрічі: 02.06.1990. ТМ. Туніс - Англія - 1:1, 15.06.1998. ЧС. Англія - Туніс - 2:0.
Орієнтовні склади
Туніс: Матпуті, Бронн, Мерія, С. Бен-Юссеф, Хаддаді, Шкірі, Сассі, Спіті, Хауї, Бадрі, Ф. Бен-Юссеф.
Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Кегілл, Даєр, Тріппьєр, Аппі, Лінгард,Роуз, Стерлінг, Кейн.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
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