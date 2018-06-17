Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
258 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 14:10
Бразилія - Швейцарія: де дивитися матч ЧС-2018
17-го червня відбудеться матч 1-го туру ЧС-2018 у групі Е між збірними Бразилії і Швейцарії.
Гра розпочнеться о 18:00 на стадіоні Ростов-на-Дону Арена.
Поєдинок можна подивитися у прямому ефірі на каналі Інтер.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
За цим посиланням можна ознайомитись з анонсом поєдинку.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій