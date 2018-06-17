Бразилія - Швейцарія: де дивитися матч ЧС-2018

17-го червня відбудеться матч 1-го туру ЧС-2018 у групі Е між збірними Бразилії і Швейцарії.

Гра розпочнеться о 18:00 на стадіоні Ростов-на-Дону Арена.

Поєдинок можна подивитися у прямому ефірі на каналі Інтер.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

За цим посиланням можна ознайомитись з анонсом поєдинку.