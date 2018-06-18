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18.06.2018  09:43

Колумбія - Японія: анонс матчу ЧС-2018

 

19 червня на чемпіонаті світу розпочнуться змагання у групі Н. 

Так, о 15:00 на стадіоні Мордовія-Арена у Саранську відбудеться зустріч між збірними Колумбії та Японії. 

Колумбійці пробилися на Мундіаль-2018, зайнявши 4-е місце у кваліфікаційному турнірі Південної Америки. 

Японія зайняла перше у місце у своїй підгрупі на фінальному етапі кваліфікації в Азії. 

Зазначимо, що японці перед чемпіонатом світу, а точніше у березні, пережили зміну тренера: керманич Вахід Халіходжич, який і вивів команду на ЧС, пішов у відставку. Багато у чому через поразку від збірної України у товариському матчі 1:2. Врешті-решт очолив японську збірну Акіра Нісіно, який став першим місцевим спеціалістом з ЧС-2010, який тренував самураїв. 

Колумбія

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 6

Найвище досягнення: 1/4 фіналу на ЧС-2014. 

Японія 

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 6

Найвище досягнення: 1/8 фіналу на ЧС-2002 та 2010.

Колумбія - Японія

19 червня, 15:00, Саранськ, стадіон Мордовія-Арена. 

Очні зустрічі: 05.06.2007. МТ. Японія - Колумбія - 0:0, 24:06.2014. ЧС. Японія - Колумбія - 1:4. 

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні. 





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