Колумбія - Японія: анонс матчу ЧС-2018
19 червня на чемпіонаті світу розпочнуться змагання у групі Н.
Так, о 15:00 на стадіоні Мордовія-Арена у Саранську відбудеться зустріч між збірними Колумбії та Японії.
Колумбійці пробилися на Мундіаль-2018, зайнявши 4-е місце у кваліфікаційному турнірі Південної Америки.
Японія зайняла перше у місце у своїй підгрупі на фінальному етапі кваліфікації в Азії.
Зазначимо, що японці перед чемпіонатом світу, а точніше у березні, пережили зміну тренера: керманич Вахід Халіходжич, який і вивів команду на ЧС, пішов у відставку. Багато у чому через поразку від збірної України у товариському матчі 1:2. Врешті-решт очолив японську збірну Акіра Нісіно, який став першим місцевим спеціалістом з ЧС-2010, який тренував самураїв.
Колумбія
Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 6
Найвище досягнення: 1/4 фіналу на ЧС-2014.
Японія
Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 6
Найвище досягнення: 1/8 фіналу на ЧС-2002 та 2010.
Колумбія - Японія
19 червня, 15:00, Саранськ, стадіон Мордовія-Арена.
Очні зустрічі: 05.06.2007. МТ. Японія - Колумбія - 0:0, 24:06.2014. ЧС. Японія - Колумбія - 1:4.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій