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18.06.2018  15:33

Daily Star: Російські ультрас готують британцям "фестиваль насилля"

 

Російські вболівальники готуються до сутичок з англійцями під час їх візиту до Волгограду на матч групового турніру чемпіонату світу-2018 між їх національною командою і Тунісом.

Про це стверджує Daily Star. Видання зазначає, що місцеві ультрас будуть перебувати в місті на Волзі з 14 по 18 червня, коли туди прибудуть гості з Великобританії.

Підкреслюється, що метою виїзду російські фанати ставлять саме сутички з англійцями. Таблоїд заявляє, що вони готують гостям ЧС-2018 з Великобританії "фестиваль насилля".

За даними видання, Росію під час чемпіонату світу-2018 відвідають близько 10 тисяч фанатів. Збірна Англії, крім матчу з Тунісом, зустрінеться з Панамою (24 червня, Нижній Новгород) і Бельгією (28 червня, Калінінград).

Під час Євро-2016, який проходив у Франції, між фанатами збірної Росії і збірної Англії відбулося кілька серйозних сутичок, що завершилися за участі поліції. Після цього відносини між футбольними фанатами двох країн стали дуже напруженими, пише sport.ua.

Як відомо, у Москві голий пділіток випав з вікна на аргентинських фанатів і помер.





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