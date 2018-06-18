У квартирі захисника Локомотива знайшли труп грузинського вболівальника

Соломон Кверквелія

У квартирі захисника московського Локомотіва Соломона Кверквелії знайшли труп вболівальника з Грузії.

Попередня причина смерті - передозування наркотичними речовинами.

Загиблого звуть Ромео Копаліані, його вдалося впізнати по паспорту вболівальника. Він приїхав до Москви з другом, щоб подивитися один з матчів чемпіонату світу.

Труп Копаліані був виявлений сусідкою Кверквелії.

На місці події були знайдені шприци, а на тілі померлого - сліди від ін'єкцій.

Сам Кверквелія зараз знаходиться на зборах на Кіпрі. Повідомляється, що йому вже розповіли про те, що трапилося, повідомляє телеграм-канал Mash.

Раніше повідомлялося, російські ультрас готують британцям "фестиваль насилля".

До цього у Москві голий підліток випав із вікна на аргентинських фанатів і помер.