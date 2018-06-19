Несподівана перемога Японії над Колумбією: перше вилучення на ЧС-2018, довгоочікуваний дебют Фалькао. ВІДЕО

19 червня збірна Колумбії несподівано поступилася японцям у матчі 1-го туру чемпіонату світу у групі Н.

Японці відкрили рахунок вже на старті зустрічі - суддя Дамір Скоміна призначив пенальті після того, як Карлос Санчес зупинив руками м'яч, що летів у пусті ворота. Колумбійський захисник отримав ще й червону картку, а Сіндзі Кагава успішно виконав суддівський вердикт.

Ситуація із вилученням та пропущеним голом звісно підкорегувала плани колумбійців, проте вони спромоглися зрівняти рахунок ще до перерви - Альберто Кінтеро забив зі штрафного, ставши першим колумбійцем, що відзначався голами на двох Мундіалях.

До речі, ще одна історична подія сталася у розташуванні збірної Колумбії: нарешті на чемпіонаті світу вдалося дебютувати Радамелю Фалькао. Як відомо, нападник ПСЖ пропустив першість у Бразилії у 2014 через травму. Але у 32 роки він таки дочекався свого дебюту. Правда його було зіпсовано негативним результатом.

При рахунку 1:1, правда, триколірні мали можливість переломити неприємний для себе сценарій. На полі з'явився зірковий Хамес Родрігес. Але на великий жаль колумбійських вболівальників, гол забили не їхні улюбленці, а японці.

Що ж, тепер Колумбії необхідно здобувати дві перемоги у матчах проти Польщі та Сенегалу. Японія справді здивувала, адже перед ЧС демонструвала явно не ту гру, яка могла налаштувати фанатів на позитивний лад.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група Н

19 червня

Колумбія - Японія 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 6, пенальті Кагава, 1:1 - 39 Кінтеро, 1:2 - 73 Осако.

Колумбія - Оспіна, Арьяс, Санчес, Мурільо, Мохіка, Лерма, Санчес, Куадрадо (Барріос, 31), Кінтеро (Хамес, 59), Іск'єрдо (Бакка, 70), Фалькао.

Японія - Кавасима, Сакаї, Йосіда, Сьодзі, Нагатомо, Сібасакі (Ямагуті, 80), Хасебе, Харагуті, Кагава (Хонда, 70), Інуї Такасі, Осако (Окадзакі, 85).

Попередження: Барріос (64), Хамес (86), Кавасима (90).

Вилучення: Санчес (3).