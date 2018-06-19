Японія перемогла Колумбію на чемпіонаті світу

Кагава святкує забитий гол

Збірна Японії здолала збірну Колумбії в матчі групи Н на чемпіонату світу в Росії.

Після першого тайму рахунок був 1:1, однак на 73 хвилині Осако вивів свою команду вперед.

Цікаво, що найкращий бомбардир ЧС-2014 Хамес Родрігес вийшов на заміну в складі Колумбії в другому таймі.

Також у цьому матчі показано першу червону картку на поточному Мундіалі.

Нагадаємо, що Чемпіон анонсував цей поєдинок.

Напередодні Англія на останніх хвилинах переграла Туніс.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група Н

19 червня

Колумбія - Японія 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 6 пенальті Кагава, 1:1 - 39 Кінтеро, 1:2 - 73 Осако