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241 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 16:54
Японія перемогла Колумбію на чемпіонаті світу
|Кагава святкує забитий гол
Збірна Японії здолала збірну Колумбії в матчі групи Н на чемпіонату світу в Росії.
Після першого тайму рахунок був 1:1, однак на 73 хвилині Осако вивів свою команду вперед.
Цікаво, що найкращий бомбардир ЧС-2014 Хамес Родрігес вийшов на заміну в складі Колумбії в другому таймі.
Також у цьому матчі показано першу червону картку на поточному Мундіалі.
Нагадаємо, що Чемпіон анонсував цей поєдинок.
Напередодні Англія на останніх хвилинах переграла Туніс.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група Н
19 червня
Колумбія - Японія 1:2 (1:1, 0:1)
Голи: 0:1 - 6 пенальті Кагава, 1:1 - 39 Кінтеро, 1:2 - 73 Осако
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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