Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
156 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 19:53
Франція мінімально перемогла Перу і вийшла в плей-офф
Збірна Франції з мінімальним рахунком обіграла Перу в другому турі ЧС-2018.
Єдиний м'яч в зустрічі забив Кіліан Мбаппе.
Як відомо, раніше в цій групі Данія розписала мирову з Австралією.
Чемпіонат світу
Груповий етап
2 тур
Група С
21 червня
Франція – Перу 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 34 Мбаппе
#FRA 1-0 #PER— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 21 червня 2018 р.
⚽️ 34' Мбаппе🇫🇷
Гола Мбаппе оказалось достаточно французам. Важнейшая победа, которая выводит французов в плей-офф!#FRAPER #ЧМ2018 pic.twitter.com/Vug03MvPFd
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