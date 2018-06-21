Аргентина розгромно програла Хорватії

Збірна Аргентини в другому турі ЧС-2018 розгромно програла команді Хорватії.

У складі картатих відзначилися в другому таймі Ребич, Модрич і Ракитич.

Як відомо, в першому колі Аргентина не змогла перемогти Ісландію.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група D

21 червня

Аргентина – Хорватія 0:3 (0:0, 0:3)

Голи: 0:1 - 53 Ребич, 0:2 - 80 Модрич, 0:3 - 90 Ракитич