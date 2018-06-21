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387 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 22:52
Аргентина розгромно програла Хорватії
Збірна Аргентини в другому турі ЧС-2018 розгромно програла команді Хорватії.
У складі картатих відзначилися в другому таймі Ребич, Модрич і Ракитич.
Як відомо, в першому колі Аргентина не змогла перемогти Ісландію.
Чемпіонат світу
Груповий етап
2 тур
Група D
21 червня
Аргентина – Хорватія 0:3 (0:0, 0:3)
Голи: 0:1 - 53 Ребич, 0:2 - 80 Модрич, 0:3 - 90 Ракитич
#ARG 0-3 #CRO— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 21 червня 2018 р.
О-очень болезненное поражение сборная Аргентины, которая в очередной раз оказывается на грани катастрофы. Что дальше, Лео?..#ARGCRO pic.twitter.com/M3XOKVSt7G
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Шеф-редактор: Дмитро Копій