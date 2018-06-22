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22.06.2018  12:15

Тренер Аргентини отримає 20 мільйонів доларів у випадку звільнення

Хорхе Сампаолі

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі збагатиться на 20 мільйонів доларів, якщо Федерація футболу Аргентини завчасно його звільнить.

Про це повідомляє ТyC Sport.

За інформацією джерела, після поразки від Хорватії (0:3) аргентинські футболісти попросили Сампаолі покинути свій пост та не керувати командою в матчі проти Нігерії.

Новим керманичем Аргентини може стати Хорхе Бурручага.

Також повідомляється, що контракт Хорхе Сампаолі з Асоціацією футболу Аргентини розрахований на п'ять років. Він може бути розірваний після Кубка Америки-2019. Якщо звільнення станеться до цього турніру, Хорхе Сампаолі отримає компенсацію в розмірі 20 мільйонів доларів, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що вболівальники Аргентини обплювали тренера збірної під час матчу з хорватами. ФОТО.





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