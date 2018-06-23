Японія - Сенегал: анонс матчу ЧС-2018

24 червня відбудеться 2-й тур у групі Н на чемпіонаті світу-2018.

Так, о 18:00 на поле стадіону Єкатєрінбург-Арена вийдуть збірні Японії та Сенегалу.

У першому турі обидві команди здобули перемоги: японці здолали Колумбію 2:1, а африканська команда із ти же рахунком - Польщу.

Тож Японія та Сенегал підійшли до очної зустрічі на чолі турнірної таблиці. Скоріше за все у їхньому протистоянні вирішиться доля першої путівки від квартету в 1/8 фіналу.

Японія - Сенегал

Суддя: Джанлука Роккі

Матчі на ЧС-2018: Колумбія - Японія - 1:2, Польща - Сенегал - 1:2.

Нагадаємо, на Чемпіоні можна подивитися відеоогляди матчів ЧС-2018.