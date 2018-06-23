Польща - Колумбія: анонс матчу ЧС-2018

24 червня відбудеться заключний матч 2-го туру чемпіонату світу-2018.

Так, у рамках групи Н зіграють збірні Польщі та Колумбії. Матч відбудеться о 21:00 на стадіоні Казань-Арена у Казані.

Обидві команди - невдахи першого туру: так, поляки програли Сенегалу 1:2, а Колумбія із тим же рахунком Японії.

Роберт Левандовський та Ко напевне хочуть реабілітуватися за поразку, те саме бажання є і у зіркових Радамеля Фалько, Хамеса Родрігеса та їхніх партнерів.

Польща - Колумбія

Суддя: Сесар Рамос Паласуелос (Мексика).

Очні зустрічі: 30.05.2006. ТМ. Польща - Колумбія - 1:2.

Матчі на ЧС-2018: Польща - Сенегал - 1:2, Японія - Колумбія - 2:1.

Зазначимо, що у рамках квартету Н також 24 червня зіграють збірні Сенегалу та Японії.

Нагадаємо, на Чемпіоні можна подивитися відеоогляди матчів ЧС-2018.