Польща - Колумбія: анонс матчу ЧС-2018
24 червня відбудеться заключний матч 2-го туру чемпіонату світу-2018.
Так, у рамках групи Н зіграють збірні Польщі та Колумбії. Матч відбудеться о 21:00 на стадіоні Казань-Арена у Казані.
Обидві команди - невдахи першого туру: так, поляки програли Сенегалу 1:2, а Колумбія із тим же рахунком Японії.
Роберт Левандовський та Ко напевне хочуть реабілітуватися за поразку, те саме бажання є і у зіркових Радамеля Фалько, Хамеса Родрігеса та їхніх партнерів.
Польща - Колумбія
Суддя: Сесар Рамос Паласуелос (Мексика).
Очні зустрічі: 30.05.2006. ТМ. Польща - Колумбія - 1:2.
Матчі на ЧС-2018: Польща - Сенегал - 1:2, Японія - Колумбія - 2:1.
Зазначимо, що у рамках квартету Н також 24 червня зіграють збірні Сенегалу та Японії.
Нагадаємо, на Чемпіоні можна подивитися відеоогляди матчів ЧС-2018.
ЧС-2018
Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
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23.06.2018
Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
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