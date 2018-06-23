Туніс розгромлений Бельгією: Азар, Лукаку рвуться до трофею. ВІДЕО
23 червня збірна Бельгії розгромила 5:2 Туніс, забезпечивши собі участь у плей-офф.
По два голи записали на свій рахунок Ромелу Лукаку та Еден Азар. Ще раз відзначився Мітші Батшуаї. У Туніса забивали Вахбі Хазрі та Ділан Бронн.
Бельгійці продемонстрували атакувальний футбол, команди забили найбільше м'ячів на турнірі за гру, а підопічні Роберто Мартінеса наздогнали Росію за кількістю забитих голів, але за рівнем гри набагато перевершили господарів.
До речі, Ромелу Лукаку зрівнявся із Криштіану Роналду у бомбардирській гонці.
Цікаво, що червоні дияволи грали тим же складом, що обіграв Панаму 3:0. Але у той же час у першому поєдинку бельгійці почали забивати лише після перерви.
Очевидно, що Бельгії допоміг швидкий гол - доволі спірний пенальті за фол Сьяма Бен Юссефа на Едені Азарі. Сам же постраждалий і виконав вирок.
Далі тунісці трохи втратили концентрацію, тому перший тайм завершився із рахунком 3:1. А після того, як на 51-й хвилині Азар втік на побачення з голкіпером та зробив рахунок 4:1, африканська команда геть розсипалася.
Правда до кінця матчу, а точніше уже ближче до фінального свистка суперника обмінялися голами.
Таким чином, Бельгія не лише підтвердила статус темної конячки, а й показала приклад фаворитам. Саме так необхідно грати на чемпіонаті світу.
Нагадаємо, 24 червня у групі G Панама зіграє проти Англії.
Чемпіонат світу-2018
Груповий етап
2-й тур
Група G
23 червня
Бельгія – Туніс 5:2 (3:1, 5:2)
Голи: 1:0 - 6 Азар, 2:0 - 16 Лукаку, 2:1 - 18 Бронн, 3:1 - 45+3 Лукаку, 4:1 - 51 Азар, 5:1 - 90 Батшуаї, 5:2 - 90+3 Вахбі Хазрі.
Бельгія - Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Меньє, де Брюйне, Вітцель, Феррейра Карраско, Мертенс (Тілеманс, 86), Азар (Батшуаї, 68), Лукаку (Феллаїні, 59).
Туніс - Бен-Мустафа, броні (Наггез, 24), Бен-Юссеф (Беналуан, 41), Мерья, Маалула, Сассо (Сліті, 59), Скіра, Кауі, Бен-Юссеф, Хазрі, Бадрі.
Попередження: Сассі, 14.
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23.06.2018
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