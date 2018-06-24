Англія - Панама: де дивитися матч ЧС-2018

24 червня на чемпіонаті світу в групі G зіграють збірні Англії та Панами.

Початок гри - о 15:00.

Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.

Нагадаємо, що Чемпіон зробив анонс матчу Англія - Панама.

У першому турі Англія на останніх хвилинах переграла Туніс.