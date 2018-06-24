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83 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 10:35
Англія - Панама: де дивитися матч ЧС-2018
24 червня на чемпіонаті світу в групі G зіграють збірні Англії та Панами.
Початок гри - о 15:00.
Переглянути пряму трансляцію матчу можна на телеканалі Інтер.
Нагадаємо, що Чемпіон зробив анонс матчу Англія - Панама.
У першому турі Англія на останніх хвилинах переграла Туніс.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій