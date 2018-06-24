Мессі й Маскерано самі визначать склад Аргентини на матч з Нігерією

Хав'єр Маскерано і Ліонель Мессі

Лідери збірної Аргентини Ліонель Мессі та Хав'єр Маскерано керуватимуть командою без допомоги тренера в наступному матчі чемпіонату світу.

Про це повідомив чемпіон світу-1996 Рікардо Джусті в бесіді з Daily Mail.

"Ліонель Мессі і Хав'єр Маскерано самі вирішать, як будуть грати, це факт. Якщо Хорхе Сампаолі захоче сидіти на лавці, він може це зробити. Якщо він не хоче, то немає проблем", - сказав Джусті.

Нагадаємо, що вболівальники Аргентини обплювали тренера збірної під час матчу з хорватами.

Раніше повідомлялося, що Мессі не став спілкуватися з пресою після ганебної поразки від Хорватії.