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508 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 14:30
Мессі й Маскерано самі визначать склад Аргентини на матч з Нігерією
|Хав'єр Маскерано і Ліонель Мессі
Лідери збірної Аргентини Ліонель Мессі та Хав'єр Маскерано керуватимуть командою без допомоги тренера в наступному матчі чемпіонату світу.
Про це повідомив чемпіон світу-1996 Рікардо Джусті в бесіді з Daily Mail.
"Ліонель Мессі і Хав'єр Маскерано самі вирішать, як будуть грати, це факт. Якщо Хорхе Сампаолі захоче сидіти на лавці, він може це зробити. Якщо він не хоче, то немає проблем", - сказав Джусті.
Нагадаємо, що вболівальники Аргентини обплювали тренера збірної під час матчу з хорватами.
Раніше повідомлялося, що Мессі не став спілкуватися з пресою після ганебної поразки від Хорватії.
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