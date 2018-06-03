Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
48 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 20:54
Салах показав, як проходить його відновлення
|Мохамед Салах
Нападник збірної Єгипту і Ліверпуля Мохамед Салах показав, як відновлюється після травми, отриманої в фіналі Ліги чемпіонів.
25-річний єгиптянин отримав пошкодження в єдиноборстві із захисником Реала Серхіо Рамосом.
Good feelings... pic.twitter.com/Jhyd2kYVKI— Mohamed Salah (@MoSalah) 3 червня 2018 р.
В рамках групового етапу чемпіонату світу-2018 Єгипет зіграє з Уругваєм, Росією і Саудівською Аравією.
Очікується, що Салах відновиться до матчу зі збірною Росії (19 червня), пише Спорт-Экспресс.
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