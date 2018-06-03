Салах показав, як проходить його відновлення

Мохамед Салах

Нападник збірної Єгипту і Ліверпуля Мохамед Салах показав, як відновлюється після травми, отриманої в фіналі Ліги чемпіонів.

25-річний єгиптянин отримав пошкодження в єдиноборстві із захисником Реала Серхіо Рамосом.

В рамках групового етапу чемпіонату світу-2018 Єгипет зіграє з Уругваєм, Росією і Саудівською Аравією.

Очікується, що Салах відновиться до матчу зі збірною Росії (19 червня), пише Спорт-Экспресс.

