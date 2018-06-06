Комітет Верховної Ради схвалив заборону на трансляцію ЧС-2018 в Україні

Верховна Рада

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики підтримав проект про заборону телеканалам транслювати ЧС-2018.

Про це повідомила перший заступник голови комітету Ольга Червакова.

Для введення заборони потрібно, щоб депутати проголосували за це в сесійній залі, без рішення комітету голосування проводити не можна.

Проект про заборону трансляцій 11 травня внесли в парламент голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко, депутати від РП Ігор Мосійчук та Андрій Лозовий та голова фракції Об'єднання Самопоміч Олег Березюк.

Нагадаємо, що Інтер викупив права на трансляцію ЧС-2018 в Україні.

До того ж Інтер уже оприлюднив розклад трансляцій чемпіонату світу.