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346 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 17:40
Комітет Верховної Ради схвалив заборону на трансляцію ЧС-2018 в Україні
|Верховна Рада
Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики підтримав проект про заборону телеканалам транслювати ЧС-2018.
Про це повідомила перший заступник голови комітету Ольга Червакова.
Для введення заборони потрібно, щоб депутати проголосували за це в сесійній залі, без рішення комітету голосування проводити не можна.
Проект про заборону трансляцій 11 травня внесли в парламент голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко, депутати від РП Ігор Мосійчук та Андрій Лозовий та голова фракції Об'єднання Самопоміч Олег Березюк.
Нагадаємо, що Інтер викупив права на трансляцію ЧС-2018 в Україні.
До того ж Інтер уже оприлюднив розклад трансляцій чемпіонату світу.
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