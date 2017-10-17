Левченко: Приємно, що мої здобутки помітили не тільки в Україні, а й у Європі

Юлія Левченко

Українська легкоатлетка Юлія Левченко приємно вражена нагородою Зірка, яка сходить на церемонії Європейської легкоатлетичної асоціації у Вільнюсі.

"Я знала про існування Зірки, яка сходить, але не розраховувала, що буду серед номінантів. Відверто кажучи, навіть забула про неї: думала, що сезон закінчився і можна відпочивати", - сказала 19-річна Левченко.

"І раптом побачила себе в списку. Дуже приємно, що мої досягнення помітили не тільки в Україні, але і в Європі", - підкреслила спортсменка, пишуть Факти.

Нагадаємо, що Левченко виграла срібло на етапі Діамантової ліги в Монако.