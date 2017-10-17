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17.10.2017
28 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 22:53
Левченко: Приємно, що мої здобутки помітили не тільки в Україні, а й у Європі
|Юлія Левченко
Українська легкоатлетка Юлія Левченко приємно вражена нагородою Зірка, яка сходить на церемонії Європейської легкоатлетичної асоціації у Вільнюсі.
"Я знала про існування Зірки, яка сходить, але не розраховувала, що буду серед номінантів. Відверто кажучи, навіть забула про неї: думала, що сезон закінчився і можна відпочивати", - сказала 19-річна Левченко.
"І раптом побачила себе в списку. Дуже приємно, що мої досягнення помітили не тільки в Україні, але і в Європі", - підкреслила спортсменка, пишуть Факти.
Нагадаємо, що Левченко виграла срібло на етапі Діамантової ліги в Монако.
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