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09.01.2017
Автоспорт. Sauber підписала контракт з Верляйном
28 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.01.2017 22:41
Sauber підписала контракт з Верляйном
У 2017 році німецький гонщик стане напарником Маркуса Ерікссона у швейцарській команді.
Офіційно про контракт Паскаля Верляйна із Sauber поки не оголошено, але очікується, що це відбудеться найближчим часом.
Раніше передбачалося, що у Sauber може дебютувати талановитий італієць, віце-чемпіон GP2 Антоніо Джовінаццо, однак тепер вільні місця залишилися тільки у Manor.
Верляйн є протеже Mercedes, і раніше керівник команди Тото Вольф говорив, що хотів би бачити його у Формулі-11 другий рік поспіль.
Проте, коли у Mercedes звільнилося місце Ніко Росберга, віддали перевагу пілоту Williams Валттері Боттасу.
Очікується, що про його контракт також буде оголошено у найближчі дні, інформує Motorsport.com.
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