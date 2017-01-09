Sauber підписала контракт з Верляйном

У 2017 році німецький гонщик стане напарником Маркуса Ерікссона у швейцарській команді.

Офіційно про контракт Паскаля Верляйна із Sauber поки не оголошено, але очікується, що це відбудеться найближчим часом.

Раніше передбачалося, що у Sauber може дебютувати талановитий італієць, віце-чемпіон GP2 Антоніо Джовінаццо, однак тепер вільні місця залишилися тільки у Manor.

Верляйн є протеже Mercedes, і раніше керівник команди Тото Вольф говорив, що хотів би бачити його у Формулі-11 другий рік поспіль.

Проте, коли у Mercedes звільнилося місце Ніко Росберга, віддали перевагу пілоту Williams Валттері Боттасу.

Очікується, що про його контракт також буде оголошено у найближчі дні, інформує Motorsport.com.