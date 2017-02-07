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07.02.2017  16:15

Мурзін: Збираюся в Іспанію і США переговорити з потенційними збірниками

Головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін розраховує зібрати на Євробаскет-2017 найсильніших гравців.

Він підтвердив переговори з гравцем НБА Олексієм Ленем та колишнім лідером "синьо-жовтих" Пухом Джетером, інформує прес-служба ФБУ.

"Згідно з нашою домовленістю з Михайлом Бродським (президент ФБУ) я повинен особисто зустрітися з Олексієм Ленем і поспілкуватися. Така зустріч планується. Зараз я поїду в Іспанію, де зустрінусь з нашими хлопцями (Кравцов, Пустовой, Герун, Орлов)", - повідомив тренер.

"Потім заїду до Сергія Гладиря у Францію. Потім – поїздка в США. Я дуже зацікавлений в послугах Леня і Боломбоя, хочу подивитися на Близнюка і Сахнюка, поспілкуватися з Михайлюком. Це все є в планах і я впевнений, що все вийде", - розповів Мурзін.

Також головний тренер збірної підтвердив можливе повернення в збірну американця Пуха Джетера, який грав за "синьо-жовтих" на Євробаскеті-2013 і чемпіонаті світу-2014.

За словами Мурзіна, Джетер вагається і до того ж йому вже 34 роки.

"Так, бажання у нього є, але при цьому Джетер ставить умови – каже, якщо гратиме Лень, то і я погоджусь", - додав тренер.

На Євробаскеті-2017 збірна України гратиме в групі В у Тель-Авіві.

Наші суперники – Ізраїль, Литва, Німеччина, Італія, Грузія.

Підготовка збірної до турніру розпочнеться в середині липня. Сам чемпіонат стартує в кінці серпня.
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