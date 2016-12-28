Підгрушна: Не можу сказати, добре чи погано, що перенесли Кубок світу з Тюмені

Українська біатлоністка Олена Підгрушна не до кінця розібралася в ситуації з перенесенням етапку Кубка світу в Тюмені в інше місто.

Про це вона заявила в ефірі програми Біатлон з Дмітрієм Губєрнієвим, де прокоментувала перенесення етапу Кубка світу з Тюмені через допінговий скандал в російському біатлоні.

"Я до кінця не можу зрозуміти, хто кого карав, яка ситуація в принципі. Не можу сказати, добре це чи погано. Сиджу і чекаю, чим ця ситуація закінчиться", - зазначила Олена.

"Мені просто неприємно, що це відбувається в біатлоні. Хочеться без цього. А хороше це покарання чи ні - сказати, повторюся, не можу", - додала Підгрушна, слова якої наводить Хsport.

Нагадаємо, у Різдвяній гонці Підгрушна разом з Сергієм Семеновим посіли 9-ту сходинку.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що на підставі доповіді Річарда Макларена 6 російських лижників, імена яких як і раніше не відомі, були відсторонені від змагань.

В результаті IBU перенесла етап Кубка Світу з Тюмені.