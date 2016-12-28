Шлезінгер: Якщо в Росії така ситуація з допінгом, то покарати тільки спортсменів недостатньо

IBU прийняв вірне рішення, коли переніс етап Кубка світу з Тюмені.

Таку думку висловив чеський біатлоніст Міхал Шлезінгер.

"Після моїх слів про бойкот я отримав багато відгуків, в тому числі і від росіян. Я люблю Тюмень, я був там багато разів, мені подобається там змагатися, але ситуація така, що необхідно щось вирішувати", - зазначив він.

"Це потрібно, щоб зробити спорт чистішим. Якщо все це дійсно саме так і допінгова система працює в Росії, думаю, недостатньо навіть просто карати спортсменів", - додав Шлезінгер.

На думку чеха, відповідальність за все повинні брати федерації.

"Відповідальність за все повинні брати федерації, а вже якщо вони причетні, то тут повинна позначатися квота від країни для участі на турнірах. Це відноситься до всіх, це може бути де завгодно - в Росії, Німеччині чи Чехії", - зауважив біатлоніст.

"Залишитися на старті і не рухатися - це той спосіб, яким ми можемо показати своє невдоволення, що відбувається. Якщо нас не влаштує рішення IBU, можливо, так і зробимо", - підкреслив Шлезінгер, слова якого наводить СЭ.

Як відомо, українська біатлоністка Олена Підгрушна не до кінця розібралася в ситуації з перенесенням етапку Кубка світу в Тюмені в інше місто.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що на підставі доповіді Річарда Макларена 6 російських лижників, імена яких як і раніше не відомі, були відсторонені від змагань.

В результаті IBU перенесла етап Кубка Світу з Тюмені в інше місто.