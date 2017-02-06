Агент Зозулі: Перехід в третій клуб? У ФІФА не вважають наш випадок форс-мажорним

Представники Романа Зозулі намагаються знайти для гравця можливість перейти в третій клуб після невдалої оренди в Райо Вальєкано.

Про це заявив агент футболіста Володимир Кузьменко.

"Перехід в третій клуб? Якби це залежало тільки від керівництва Ла Ліги, такий дозвіл був би давно отриманий. Але в даному випадку остаточне рішення приймає ФІФА. А там не вважають наш випадок форс-мажорним, і від них буде отримана відмова", - сказав він.

"Однак ще залишаються юридичні лазівки для того, щоб знайти для нього третій клуб, де б він зміг грати. Тому адвокати працюють і намагаються зробити все можливе. У нас ще є час до кінця цього місяця", - цитує Кузьменка "Сегодня".

Сам Зозуля вже заявив, що зробив свій вибір і про своє рішення оголосить у понеділок, 6 лютого.

Раніше повідомлялося, що фанати Райо Вальєкано продовжуть травити Зозулю. У хід пішли листівки з перекресленим зображенням українця.