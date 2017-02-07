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07.02.2017  13:13

Райо Вальєкано відмовляється платити Зозулі, якщо він не буде грати за клуб

Райо Вальєкано відмовляється платити зарплату нападнику Роману Зозулі, якщо українець не буде грати за клуб.

Про це повідомляє AS.

У свою чергу і Бетіс, якому належать права на Зозулю, наполягає на тому, що гравець до літа не належить севільцям, пише Трибуна.

Раніше повідомлялося, що форвард прийняв рішення залишитися в Бетісі.

Нагадаємо, що грати за Бетіс Зозуля не зможе до кінця сезону, оскільки вже змінив дві команди.
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