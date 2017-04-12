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30 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 16:11
УЄФА посилить заходи безпеки на матчах 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів
УЄФА розглядає можливість посилення заходів безпеки під час матчів 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів.
Приводом для цього послужила серія вибухів біля автобуса з футболістами дортмундської Боруссії.
"Ми займаємося переглядом заходів безпеки на матчах, які пройдуть у середу", - наводить AFP заяву УЄФА.
"У разі необхідності ці заходи будуть посилені. У нас немає конкретної інформації про можливі загрози", - додається.
"Однак просимо уболівальників бути уважними та з розумінням поставитися до можливих перевірок для забезпечення безпеки", - підсумовується у заяві.
Нагадаємо, автобус Реала у Мюнхені змінить маршрут і буде оглянутий поліцейськими з собаками.
Додамо, що фани Боруссії надали безкоштовний притулок уболівальникам Монако.
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12.04.2017
Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Баварія - Реал Мадрид. Онлайн-коментар матчу
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