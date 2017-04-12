УЄФА посилить заходи безпеки на матчах 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів

УЄФА розглядає можливість посилення заходів безпеки під час матчів 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів.

Приводом для цього послужила серія вибухів біля автобуса з футболістами дортмундської Боруссії.

"Ми займаємося переглядом заходів безпеки на матчах, які пройдуть у середу", - наводить AFP заяву УЄФА.

"У разі необхідності ці заходи будуть посилені. У нас немає конкретної інформації про можливі загрози", - додається.

"Однак просимо уболівальників бути уважними та з розумінням поставитися до можливих перевірок для забезпечення безпеки", - підсумовується у заяві.

Нагадаємо, автобус Реала у Мюнхені змінить маршрут і буде оглянутий поліцейськими з собаками.

Додамо, що фани Боруссії надали безкоштовний притулок уболівальникам Монако.