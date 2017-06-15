Олександрія знову спробує орендувати форварда Динамо

Нападник Динамо Роман Яремчук може повернутися в Олександрію.

Олександрійці хочуть орендувати форварда.

Повідомляється, що клуб розглядає варіант піврічної оренди, пише Sport Arena.

Нагадаємо, в першій частині минулого сезону 21-річний форвард провів за Олександрію 17 матчів і забив 6 голів.

Раніше стало відомо, що у клубі залишиится екс-гравець Динамо Андрій Цуріков.

Також стало відомо, що клуб веде переговори з Андрієм Богдановим.