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63 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.06.2017 14:50
Олександрія знову спробує орендувати форварда Динамо
Нападник Динамо Роман Яремчук може повернутися в Олександрію.
Олександрійці хочуть орендувати форварда.
Повідомляється, що клуб розглядає варіант піврічної оренди, пише Sport Arena.
Нагадаємо, в першій частині минулого сезону 21-річний форвард провів за Олександрію 17 матчів і забив 6 голів.
Раніше стало відомо, що у клубі залишиится екс-гравець Динамо Андрій Цуріков.
Також стало відомо, що клуб веде переговори з Андрієм Богдановим.
|Роман Яремчук. Світлина dynamo.kiev.ua
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09.06.2017
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