Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Дерліс Гонсалес приєднався до тренувального збору Динамо
Ротань зіграв тайм за Славію у товариському матчі
На стадіоні Динамо почали встановлювати нові сидіння. ФОТО
Волинь на зборах у Закарпатті запланувала п'ять спарингів
Зірка на зборах у Закарпатті запланувала чотири спаринги
Олімпік перегляне двох вихованців київського Динамо
Новини
23:05
Баскетбол. Будівельник розпочне виступи в Лізі чемпіонів з кваліфікації
22:50
Футбол. Дерліс Гонсалес приєднався до тренувального збору Динамо
22:31
Футбол. Ротань зіграв тайм за Славію у товариському матчі
22:26
Футбол. На стадіоні Динамо почали встановлювати нові сидіння. ФОТО
21:54
Футбол. Волинь на зборах у Закарпатті запланувала п'ять спарингів
Усі новини
1237 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 2 ]
28.06.2017  17:22

Голова комісії WADA: 155 допінг-проб російських футболістів викликають підозру

Голова незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства Річард Макларен вийшов до преси з новим коментарем у справі розслідувань махінацій з приховуванням допінгу спортсменами з Росії.

Про це повідомляє німецький канал ARD.

"Є 155 таких непроаналізованих випадків. Їх треба дослідити. І ми повідомили про це у ФІФА. Очевидно, що існував банк з чистою уриною, і очевидно, що цей банк використовували для потреб футболістів", - повідомив він.

"За нашою інформацією, робилися спроби підміни результатів допінг-тестів", – цитує Макларена Футбол 24 з посиланням на Deutsche Welle.

За повідомленням німецького каналу ARD, як мінімум 1 з цих 155 підозрюваних нині захищає кольори збірної Росії.

Маніпуляції з його проваленим допінг-тестом доводять на підставі злитого електронного листування російських чиновників, починаючи з 2015 року.

На думку голови незалежної комісії WADA, у Росії існує спеціальна система приховування випадків вживання футболістами допінгу.

Нагадаємо, минулого тижня з'явились звіти про те, що вся збірна Росії на ЧС-2014 могла вживати допінг.

Згодом у ФІФА повідомиили, що не знайшли допінг у гравців збірної Росії під час ЧС-2014.
Коментарі
 — 2
Kobel Ihor _ 28.06.2017 23:52
Пєтья піков тібрєтов ждьом обяснєній
Ми потіраліся
Відповісти | З цитатою
Богдан Уманский _ 28.06.2017 23:29
Судя по игре сборной РФ, им давали снотворное, или алкоголь в качестве "допинга".
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
28.06.2017

Роберто Моралес: Хлопці, їдете грати у Росію, то потім не ображайтеся, коли вас називатимуть гумовими виробами
Відомий український коментатор з чилійським корінням розповів, як потрапив в АТО, про натуралізацію футболістів, а також про те, що українські гравці не повинні ображатися на порівняння з гумовими виробами, якщо їдуть грати у Росію.
Максим Шацьких: Свого часу були варіанти із Ньюкаслом та Вест Гемом
Чому Ярмоленко - нетиповий футболіст, а Циганков стане новим Бейлом. Світові ЗМІ - про кращих гравців УПЛ
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter