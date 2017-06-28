Голова комісії WADA: 155 допінг-проб російських футболістів викликають підозру

Голова незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства Річард Макларен вийшов до преси з новим коментарем у справі розслідувань махінацій з приховуванням допінгу спортсменами з Росії.

Про це повідомляє німецький канал ARD.

"Є 155 таких непроаналізованих випадків. Їх треба дослідити. І ми повідомили про це у ФІФА. Очевидно, що існував банк з чистою уриною, і очевидно, що цей банк використовували для потреб футболістів", - повідомив він.

"За нашою інформацією, робилися спроби підміни результатів допінг-тестів", – цитує Макларена Футбол 24 з посиланням на Deutsche Welle.

За повідомленням німецького каналу ARD, як мінімум 1 з цих 155 підозрюваних нині захищає кольори збірної Росії.

Маніпуляції з його проваленим допінг-тестом доводять на підставі злитого електронного листування російських чиновників, починаючи з 2015 року.

На думку голови незалежної комісії WADA, у Росії існує спеціальна система приховування випадків вживання футболістами допінгу.

Нагадаємо, минулого тижня з'явились звіти про те, що вся збірна Росії на ЧС-2014 могла вживати допінг.

Згодом у ФІФА повідомиили, що не знайшли допінг у гравців збірної Росії під час ЧС-2014.