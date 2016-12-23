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23.12.2016  14:05

Шістьох російських лижників відсторонили від міжнародних змагань

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) тимчасово відсторонила від міжнародних змагань шістьох членів збірної Росії з лижних гонок.

Про це йдеться у заяві FIS, оприлюдненій прес-службою організації.

В організації зазначили, що рішення пов'язане з розслідуванням передбачуваних порушень антидопінгових правил під час зимової Олімпіади-2014 у Сочі. Імена спортсменів не вказуються.

Як повідомлялося, незалежна комісія WADA під керівництвом Річарда Макларена виявила ймовірну підміну допінг-проб у 15 російських медалістів Олімпіади у Сочі 2014 року.

У п'ятницю МОК оголосив про те, що завів дисциплінарні справи щодо 28 російських спортсменів, які взяли участь у зимовій Олімпіаді 2014 року в Сочі.

В Іграх-2014 у Сочі російські лижники завоювали 1 золоту, 3 срібні й 1 бронзову медалі, передає "Интерфакс".

Нагадаємо, Путін божиться, що у Росії ніколи не було державної системи допінгу.
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