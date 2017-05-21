WTA Рим. Світоліна виборола титул
WTA Рим. Світоліна виборола титул
Еліна Світоліна здобула перемогу над Сімоною Халеп у вирішальному матчі турніру серії WTA в Римі.
Це вже четвертий титул Світоліної в цьому році. Раніше вона здобула перемоги в Тайвані, Дубаї і Стамбулі. Всього в кар'єрі українки вісім виграних титулів.
Після цієї перемоги Світоліна підніметься на шосту сходинку в рейтингу WTA, встановивши новий рекорд України.
Також наступного тижня Світоліна очолить чемпіонську гонку WTA.
Крім того, українка потрапить до вісімки посіву на майбутньому "Ролан Гаррос".
Internazionali BNL d'Italia - 2017
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Римі, Італія
Призовий фонд - $ 2 775 745
Фінал
Еліна Світоліна (Україна) - Сімона Халеп (Румунія) 4:6, 7:5, 6:1
Comeback complete!@ElinaSvitolina captures @InteBNLdItalia title!— WTA (@WTA) 21 травня 2017 р.
Edges Halep 4-6, 7-5, 6-1! #ibi17 pic.twitter.com/RbVNW1U80A
Elina Svitolina
Karolina Pliskova
Johanna Konta
Caroline Wozniacki
Simona Halep
Venus Williams
Kristina Mladenovic
Svetlana Kuznetsova
http:///news/wta-insider- live-blog-as-it-happened-svitolina-stuns-halep-rome
При ятно, черт возьми!
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25.02.2017
Світоліна здобула ще один титул WTA, після чого увійде у топ-10 рейтингу тенісисток світу
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