WTA Рим. Світоліна виборола титул

Еліна Світоліна здобула перемогу над Сімоною Халеп у вирішальному матчі турніру серії WTA в Римі.

Це вже четвертий титул Світоліної в цьому році. Раніше вона здобула перемоги в Тайвані, Дубаї і Стамбулі. Всього в кар'єрі українки вісім виграних титулів.

Після цієї перемоги Світоліна підніметься на шосту сходинку в рейтингу WTA, встановивши новий рекорд України.

Також наступного тижня Світоліна очолить чемпіонську гонку WTA.

Крім того, українка потрапить до вісімки посіву на майбутньому "Ролан Гаррос".

Internazionali BNL d'Italia - 2017

WTA Premier 5

Жіночий тенісний турнір у Римі, Італія

Призовий фонд - $ 2 775 745

Фінал

Еліна Світоліна (Україна) - Сімона Халеп (Румунія) 4:6, 7:5, 6:1