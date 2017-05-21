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WTA Рим. Світоліна виборола титул

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1567 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 3 ]
21.05.2017  16:25

WTA Рим. Світоліна виборола титул

Еліна Світоліна здобула перемогу над Сімоною Халеп у вирішальному матчі турніру серії WTA в Римі.

Це вже четвертий титул Світоліної в цьому році. Раніше вона здобула перемоги в Тайвані, Дубаї і Стамбулі. Всього в кар'єрі українки вісім виграних титулів.

Після цієї перемоги Світоліна підніметься на шосту сходинку в рейтингу WTA, встановивши новий рекорд України.

Також наступного тижня Світоліна очолить чемпіонську гонку WTA. 

Крім того, українка потрапить до вісімки посіву на майбутньому "Ролан Гаррос".

Internazionali BNL d'Italia - 2017

WTA Premier 5

Жіночий тенісний турнір у Римі, Італія

Призовий фонд - $ 2 775 745

Фінал

Еліна Світоліна (Україна) - Сімона Халеп (Румунія) 4:6, 7:5, 6:1 
Коментарі
 — 3
Микола Злочевський _ 21.05.2017 17:46
Вся Україна вболівала! Супер!
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Сергей Казнадей _ 21.05.2017 16:32
16:28 Rankings: Porsche Race to Singapore on Monday.
Elina Svitolina

Karolina Pliskova

Johanna Konta

Caroline Wozniacki

Simona Halep

Venus Williams

Kristina Mladenovic

Svetlana Kuznetsova

http:///news/wta-insider- live-blog-as-it-happened-svitolina-stuns-halep-rome
При ятно, черт возьми!
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Сергей Казнадей _ 21.05.2017 16:31
Элинка первая в чемпионской гонке! Надеюсь и в общем рейтинге наконец-то попрет.
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