Тренер збірної України про перемогу над Швецією: Сподіваємося на подальше підсилення команди

Натуралізований американець Юджин Джетер підсилив гру збірної України/ФБУ

Збірна України, незважаючи на втому, спромоглася здобути важливу перемогу над Швецією у рамках кваліфікації ЧС-2019 (77:66).

Про це після гри у Києві розповів головний тренер синьо-жовтих Євген Мурзін.

"Гра була досить важкою. Команда втомилася після попереднього поєдинку в Латвії і не мала відпочинку. Вирішальною стала наша перевага в другій чверті. Допомогли Пустовий, Кравцов, Бобров та добра гра в захисті. Ми 35 хвилин добре грали в захисті", - заявив Мурзін.

"Дякую всім хлопцям за ту роботу, яку ми разом провели. Було дуже приємно працювати з таким дружнім колективом. Джетер та Герун додали нової енергії команди. Ми виконали завдання та здобули дві перемоги у двох поєдинках. Сподіваємося на подальше підсилення команди. Федерація постійно над цим працює". - цитує спеціаліста прес-служба ФБУ.

Нагадаємо, напередодні матчу із Латвією у збірну повернувся натуралізований американець Юджин Джетер.