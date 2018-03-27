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112 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.03.2018 11:59
Лень отримав травму, Фінікс знову програв у матчі НБА
Команда українського центрового Олексія Леня Фінікс Санс продовжив невдалу серію.
Поразка від Бостон Селтікс (94:102) стала вже 12-ю поспіль для сонячних і 27-ю в останніх 29 іграх.
При цьому Лень вийшов на майданчик із лави запасних, набрав 8 очок, зробив 6 підбирань та одне перехоплення. Але найголовніше, що українець зазнав травму - через пошкодження стопи він пропустив певну кількість ігрового часу.
Про характер травми та строки відновлення не повідомляється.
Раніше повідомлялося, що наступного сезону Лень буде грати в новій команді.
Нагадаємо, раніше Лень допоміг Фініксу перервати 10-матчеву невдалу серію.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій