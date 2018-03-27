Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
112 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
27.03.2018  11:59

Лень отримав травму, Фінікс знову програв у матчі НБА

 

Команда українського центрового Олексія Леня Фінікс Санс продовжив невдалу серію.

Поразка від Бостон Селтікс (94:102) стала вже 12-ю поспіль для сонячних і 27-ю в останніх 29 іграх. 

При цьому Лень вийшов на майданчик із лави запасних, набрав 8 очок, зробив 6 підбирань та одне перехоплення. Але найголовніше, що українець зазнав травму - через пошкодження стопи він пропустив певну кількість ігрового часу.

Про характер травми та строки відновлення не повідомляється. 

Раніше повідомлялося, що наступного сезону Лень буде грати в новій команді.

Нагадаємо, раніше Лень допоміг Фініксу перервати 10-матчеву невдалу серію.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
13:23
Теніс. Світоліна про вихід у чвертьфінал Маямі: Гарний фізичний стан та хороша подача - мої козирі
12:56
Футбол. Чи вийде збірна України (U-19) на Євро-2018: букмекери дали прогноз
12:43
Футбол. Ярмоленко збирається відвідати матч Японія - Україна
12:21
ЧС-2018. В Ісландії оголосили про дипломатичний бойкот Мундіалю в Росії
11:59
Баскетбол. Лень отримав травму, Фінікс знову програв у матчі НБА
11:43
ЧС-2018. Як чинні чемпіони Європи зіграють у Росії: Фонсека дав прогноз
11:22
Футбол. У збірній України розповіли про подарунок на ювілейний матч Ротаня
10:59
Футбол. І Роналду не допоміг: як Португалія програла Нідерландам у товариському матчі. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.07.2017

Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
В овертаймі українці перемогли команду Сербії.
Євробаскет-2017. Жіноча збірна України до чвертьфіналу не дісталася
Євробаскет-2017. Україна обіграла Угорщину та посіла друге місце у групі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!