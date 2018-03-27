Лень отримав травму, Фінікс знову програв у матчі НБА

Команда українського центрового Олексія Леня Фінікс Санс продовжив невдалу серію.

Поразка від Бостон Селтікс (94:102) стала вже 12-ю поспіль для сонячних і 27-ю в останніх 29 іграх.

При цьому Лень вийшов на майданчик із лави запасних, набрав 8 очок, зробив 6 підбирань та одне перехоплення. Але найголовніше, що українець зазнав травму - через пошкодження стопи він пропустив певну кількість ігрового часу.

Про характер травми та строки відновлення не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що наступного сезону Лень буде грати в новій команді.

Нагадаємо, раніше Лень допоміг Фініксу перервати 10-матчеву невдалу серію.