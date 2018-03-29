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29.03.2018  21:39

Чинний чемпіон Суперліги розгромно програв у першому матчі плей-офф

 Миколаїв сенсаційно здолав Будівельник/ФБУ

Київський Будівельник програв у першому матчі плей-офф Суперліги Миколаєву. 

Кияни повністю провалили другу половину зустрічі, програвши із різницею майже 20 очок - 63:82. 

Наступний поєдинок відбудеться 31 березня у Миколаєві. 

В іншому матчі Черкаські Мавпи розтрощили харківський Політехнік 128:89.

Нагадаємо, у першому матчі плей-офф у сезоні Хімік здолав БІПУ

Раніше повідомлялося, що гравець Дніпра встановив рекорд результативності у Суперлізі.

Чемпіонат України-2017/18

Суперліга 

Плей-офф

1/4 фіналу

Перші матчі

29 березня

Будівельник - Миколаїв - 63:82 (19:16, 16:21, 15:21, 13:24)

Будівельник: Крутоус 13 + 3 передачі – 2 втрати, Отверченко 10, Дугат 6 + 4 підбирання + 4 перехоплення – 6 втрат, Дроздов 2, Сандул 2 – старт, Анісімов 14 + 7 підбирань + 3 передачі, Зотов 9 + 4 підбирання, Місяць 7 + 3 передачі, Вінтоняк 0, Дзюба 0.

Миколаїв: Кушніров 22, Тонченко 18 + 5 передач  - 3 втрати, Онуфрієв 12 + 9 підбирань + 4 перехоплення, Носков 10 + 4 передачі + 4 підбирання + 4 перехоплення – 5 втрат, Іванов 0 - старт, Попов 13 + 5 передач + 3 підбирання + 2 перехоплення – 5 втрат, Анікієнко 5, Мусієнко 2, Хохоник 0, Давидюк 0, Бобров 0.

Черкаські Мавпи - Політехнік (Харків) - 128:89 (31:25, 27:22, 32:19, 38:23)





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