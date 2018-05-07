Українця визнали найкращим центровим Кубка Європи ФІБА

Центровий Авелліно Кирило Фесенко став найкращим центровим Кубка Європи ФІБА.

31-річний українець набрав 2574 голосів, що склало 27,3% від загальної кількості. Це на 3% більше, ніж у центрового Бакки Мішеля Діуфа. Терелл Паркс з Керавносу посів третє місце - 15,8%.

В середньому за матч Фесенко набирав 13,4 очок, робив 6,7 підбирань і 1,9 блок-шоту.

Нагадаємо, що дабл-дабл Фесенка не врятував Авеліно в фіналі Кубка Європи ФІБА.