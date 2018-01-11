614 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.01.2018 18:08
Білоруська біатлоністка випередила Джиму в боротьбі за Малий Кришталевий глобус
|Юлія Джима
Білоруська біатлоністка Надєжда Скардіно стала переможницею в заліку індивідуальних гонок в рамках Кубка світу сезону-2017/18.
В сумі Скардіно набрала 96 очок і на п'ять балів випередила найближчу суперницю - українку Юлію Джиму, у якої 91 бал.
Як відомо, в індивідуальній гонці в Рупольдінгу Джима зупинилася за крок від медалі.
На третьому місці - Кайса Мякяряйнен (84), на четвертому - ще одна українка Валентина Семеренко (83).
Раніше повідомлялося, що Джима може пропустити наступний сезон.
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