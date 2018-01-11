Білоруська біатлоністка випередила Джиму в боротьбі за Малий Кришталевий глобус

Юлія Джима

Білоруська біатлоністка Надєжда Скардіно стала переможницею в заліку індивідуальних гонок в рамках Кубка світу сезону-2017/18.

В сумі Скардіно набрала 96 очок і на п'ять балів випередила найближчу суперницю - українку Юлію Джиму, у якої 91 бал.

Як відомо, в індивідуальній гонці в Рупольдінгу Джима зупинилася за крок від медалі.

На третьому місці - Кайса Мякяряйнен (84), на четвертому - ще одна українка Валентина Семеренко (83).

Раніше повідомлялося, що Джима може пропустити наступний сезон.