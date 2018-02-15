638 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.02.2018 11:31
Не знаю, що відбувається: українка розплакалася у прямому ефірі
|Анастасія Меркушина/НОК України
Українська біатлоністка Анастасія Меркушина розплакалася у прямому ефірі після завершення індивідуальної гонки у Пхенчхані.
Меркушина дала волю емоціям під час інтерв'ю, яке вона давала каналу UA-Перший.
"Я не знаю, що відбувається. На тренуваннях все добре, а чому не йде у гонці - не знаю. Я не можу знайти причину", - промовила із сльозами на очах 23-річна спортсменка.
Додамо, що Меркушина завершила гонку із 70-м результатом. Цікаво, що після першого кола у ходом вона була найкращою із українок.
Раніше повідомлялося, що цей старт став дебютним для Юлії Джими на ОІ-2018.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій