Не знаю, що відбувається: українка розплакалася у прямому ефірі

Анастасія Меркушина/НОК України

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина розплакалася у прямому ефірі після завершення індивідуальної гонки у Пхенчхані.

Меркушина дала волю емоціям під час інтерв'ю, яке вона давала каналу UA-Перший.

"Я не знаю, що відбувається. На тренуваннях все добре, а чому не йде у гонці - не знаю. Я не можу знайти причину", - промовила із сльозами на очах 23-річна спортсменка.

Додамо, що Меркушина завершила гонку із 70-м результатом. Цікаво, що після першого кола у ходом вона була найкращою із українок.

Раніше повідомлялося, що цей старт став дебютним для Юлії Джими на ОІ-2018.