Тренер українок відповів на звинувачення Валі Семеренко: Я відповідаю за свої рішення

Урош Велепець/Xsport

Із Валею Семеренко збірна України навряд чи виступила би краще під час естафетної гонки на ОІ-2018, в якій українки фінішували 11-ми.

Про це заявив старший тренер команди Урош Велепець, коментуючи жорсткі вислови Валі Семеренко.

"Це був вибір тренера, за який я відповідаю. Я вас запевняю, з Валентиною результат не був би кращим", - заявив спеціаліст.

"Мені дуже шкода, що дівчата захворіли. Замість того, щоб відпочивати, вони лікувалися. Повноцінно почали тренуватися тільки, коли прилетіли в Пхенчхан. Просто не вистачило часу", - цитує Велепця SportArena.

Нагадаємо, Валя Семеренко була невдоволена тим, що її не поставили у склад на естафетну гонку, висловивши свої емоції доволі жорстко в одній із соцмереж.

Після гонки Анастасія Меркушина заявила про не дуже хорошу атмосферу у команді.

Нагадаємо, українки жодного разу на ОІ-2018 не потрапили у топ-10. Найкращий результат показали біатлоністи з України у змішаній естафеті - 7-е місце.