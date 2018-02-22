Тренер українок відповів на звинувачення Валі Семеренко: Я відповідаю за свої рішення
|Урош Велепець/Xsport
Із Валею Семеренко збірна України навряд чи виступила би краще під час естафетної гонки на ОІ-2018, в якій українки фінішували 11-ми.
Про це заявив старший тренер команди Урош Велепець, коментуючи жорсткі вислови Валі Семеренко.
"Це був вибір тренера, за який я відповідаю. Я вас запевняю, з Валентиною результат не був би кращим", - заявив спеціаліст.
"Мені дуже шкода, що дівчата захворіли. Замість того, щоб відпочивати, вони лікувалися. Повноцінно почали тренуватися тільки, коли прилетіли в Пхенчхан. Просто не вистачило часу", - цитує Велепця SportArena.
Нагадаємо, Валя Семеренко була невдоволена тим, що її не поставили у склад на естафетну гонку, висловивши свої емоції доволі жорстко в одній із соцмереж.
Після гонки Анастасія Меркушина заявила про не дуже хорошу атмосферу у команді.
Нагадаємо, українки жодного разу на ОІ-2018 не потрапили у топ-10. Найкращий результат показали біатлоністи з України у змішаній естафеті - 7-е місце.
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