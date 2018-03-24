Фуркад виграв гонку переслідування в Тюмені

Мартен Фуркад

У чоловічій гонці переслідування на етапі Кубку світу в Тюмені тріумфував француз Мартен Фуркад.

Після перемоги у спринті, 7-разовий володар Кубку світу впевнено утримав свою перевагу.

Другу сходинку посів норвежець Йоганнес Бьо, який зумів відіграти одразу 12 позицій.

Трійку призерів замкнув італієць Лукас Гофер.

Кубок світу

Тюмень (Росія)

Гонка переслідування

Чоловіки

24 березня

1 (1). Мартен Фуркад (Франція) - 32.09,7 (1)

2 (14). Йоганнес Бьо (Норвегія) - 47,9 91)

3 (13). Лукас Гофер (Італія) - 1.08,4 (0)

Нагадаємо, що українці не беруть участі в етапі через бойкот змагань, які проходять на території РФ.