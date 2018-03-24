Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
330 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
24.03.2018  14:58

Фуркад виграв гонку переслідування в Тюмені

Мартен Фуркад

У чоловічій гонці переслідування на етапі Кубку світу в Тюмені тріумфував француз Мартен Фуркад.

Після перемоги у спринті, 7-разовий володар Кубку світу впевнено утримав свою перевагу.

Другу сходинку посів норвежець Йоганнес Бьо, який зумів відіграти одразу 12 позицій.

Трійку призерів замкнув італієць Лукас Гофер.

Кубок світу

Тюмень (Росія)

Гонка переслідування

Чоловіки

24 березня

1 (1). Мартен Фуркад (Франція) - 32.09,7 (1)
2 (14). Йоганнес Бьо (Норвегія) - 47,9 91)
3 (13). Лукас Гофер (Італія) - 1.08,4 (0)

Нагадаємо, що українці не беруть участі в етапі через бойкот змагань, які проходять на території РФ.





Читай також
Фуркад виграв спринт у Тюмені, Йоганнес Бьо провалив гонку
Фуркад виграв гонку переслідування в Голменколлені, Прима - 26-й
Фуркад приніс перемогу Франції у змішаній естафеті Пхенчхана, Україна - сьома
Фуркад на фотофініші виграв мас-старт у Пхенчхані
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
15:58
Футбол. Захисник Динамо цікавий Олімпіакосу?
15:36
Футбол. Колишній футболіст Динамо забив черговий гол в чемпіонаті Австралії. ВІДЕО
15:16
Футбол. Англійці мінімально здолали Нідерланди в товариській грі. ВІДЕО
14:58
Біатлон. Фуркад виграв гонку переслідування в Тюмені
14:43
Футбол. Екс-гравець української молодіжки перейшов у СК Дніпро-1
14:23
Футбол. Зозуля пропускає 6-й матч Альбасете поспіль
13:55
Баскетбол. 9 очок Михайлюка допомогли Канзасу вийти в чвертьфінал плей-офф NCAA. ВІДЕО
13:37
Бокс. Чемпіона світу тимчасово відсторонили від боїв
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
11.02.2018

Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!