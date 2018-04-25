Збірну України очолить російський спеціаліст

Жіночу збірну України з нового сезону може очолити спеціаліст з Росії.

Про таку можливість заявила колишній лідер команди Олена Підгрушна, а також опосередковано підтвердив голова Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

Так, Підгрушна на семінарі по спортивному маркетингу у ПФЛ заявила, що за її інформацією тренера оголосять 30 квітня, ним буде російський спеціаліст, якому будуть допомагати двоє асистентів, пише СпортАрена.

Що стосується Бринзака, то в інтерв'ю biathlon.com.ua, він заявив про тренера "із слов'янських держав".

"При цьому ми зрозуміли, що варіант із західним тренером для нас не оптимальний: це і мовний бар'єр, і ментальна несумісність, особливо з нашим жіночим колективом. Тому, щоб зберегти колектив, ми розглядаємо варіанти з тренерами з слов'янських держав", - заявив Бринзак.

Нагадаємо, попередній керманич жіночої збірної Урош Велепець із Словенії залишив свою посаду.

Також раніше стало відомо, що словак Юрай Санітра продовжить тренувати чоловічу збірну України.