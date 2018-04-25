Збірну України очолить російський спеціаліст
Жіночу збірну України з нового сезону може очолити спеціаліст з Росії.
Про таку можливість заявила колишній лідер команди Олена Підгрушна, а також опосередковано підтвердив голова Федерації біатлону України Володимир Бринзак.
Так, Підгрушна на семінарі по спортивному маркетингу у ПФЛ заявила, що за її інформацією тренера оголосять 30 квітня, ним буде російський спеціаліст, якому будуть допомагати двоє асистентів, пише СпортАрена.
Що стосується Бринзака, то в інтерв'ю biathlon.com.ua, він заявив про тренера "із слов'янських держав".
"При цьому ми зрозуміли, що варіант із західним тренером для нас не оптимальний: це і мовний бар'єр, і ментальна несумісність, особливо з нашим жіночим колективом. Тому, щоб зберегти колектив, ми розглядаємо варіанти з тренерами з слов'янських держав", - заявив Бринзак.
Нагадаємо, попередній керманич жіночої збірної Урош Велепець із Словенії залишив свою посаду.
Також раніше стало відомо, що словак Юрай Санітра продовжить тренувати чоловічу збірну України.
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