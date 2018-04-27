Юна українська біатлоністка, яка проживає в розваллях, отримає чверть мільйона на покращення умов житла

Ганна Кривонос

Депутати Сумської облради проголосували за виділення 250 тисяч гривень на поліпшення житлових умов біатлоністці Ганні Кривонос.

Про це повідомив начальник управління молоді та спорту Сумської ОДА Дмитро Лантушенко.

"Обіцяли - виконали. Щойно депутати обласної ради підтримали ініціативу Миколи Клочка, Володимира Токаря та Олега Бояринцева щодо виділення 250 тисяч провідній біатлоністці України Ганні Кривонос", - написав очільник управління на фейсбук.

"Спільно з федерацією біатлону України вже найближчим часом спортсменка зможе поліпшити житлові умови", - додав Лантушенко.

Нагадаємо, що в мережу потрапили фото умов проживання української чемпіонки світу з біатлону Ганни Кривонос.

Також повідомлялося, що Кривонос завоювала срібло юніорського чемпіонату світу.